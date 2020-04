Rijksmuseum ziet reserves rap verdampen

Het Rijksmuseum loopt per week tussen de 800.000 en 1 miljoen euro aan inkomsten mis door de gedwongen sluiting in verband met de coronacrisis. “Van onze inkomsten komt ongeveer 50 procent van het publiek. Dat geld is hard nodig”, zegt hoofddirecteur Taco Dibbits. “We gaan nu heel snel door onze reserves heen. Dit treft ons heel direct en heel zwaar.”

Als de musea weer open zouden mogen op 1 juni, zijn de problemen nog lang niet voorbij, schetst hij. “We zitten al in heel zwaar weer, maar ook op lange termijn zijn de gevolgen zeer ingrijpend. Vorig jaar trokken we 2,7 miljoen bezoekers. Daarvan kunnen er straks veel niet komen”, zegt Dibbits, verwijzend naar de zogeheten 1,5 metereconomie, waardoor mensen grote afstand van elkaar moeten houden.

Het Rijks is zoals ook andere musea en podia in gesprek met minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur. “De maatregelen die nu worden getroffen zijn generiek, die gaan over het geheel. We moeten ook praten over specifieke maatregelen”, aldus Dibbits. De inkomstenderving treft de hele sector en kan met name voor de kleinere musea funest zijn.

Alle musea zijn al sinds 12 maart dicht en blijven dat tot 1 juni. Of ze dan weer open kunnen, hangt af van wat het kabinet beslist. Het Rijksmuseum is normaal gesproken alle dagen van het jaar open, inclusief feestdagen.