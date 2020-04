‘Klein grensverkeer naar Duitsland mag, maar doe het niet’

Even de grens met Duitsland oversteken om daar boodschappen te doen of benzine te tanken mag ook nog als in Duitsland vanaf vrijdag strengere maatregelen gelden tegen de verspreiding van het coronavirus. Een hele dag gaan winkelen in een Duitse stad of een attractie bezoeken valt niet onder het toegestane kortstondige oponthoud en is dus verboden. Dat kan een boete van minimaal 200 euro opleveren.

Dat zegt advocaat en honorair consul der Nederlanden Freddy Heinzel uit het Duitse Kleve. Heinzel is gespecialiseerd in grensoverschrijdende aangelegenheden. “Dat Nederlanders in het grensgebied met Noordrijn-Westfalen in Duitsland een boodschap mogen doen, wil niet zeggen dat dat ook moet gebeuren. Het dringende advies is: doe het niet, tenzij het per se noodzakelijk is. Want anders kan het volgende week alsnog zomaar verboden zijn.”

De Duitse politie zal volgens Heinzel in het grensgebied met Nederland steekproefsgewijs controleren.