Aantal besmettingen in Noord-Nederland blijft ‘stabiel laag’

De noordelijke provincies blijven nog steeds grotendeels buiten schot in de corona-epidemie. Het aantal besmettingen in Noord-Nederland is “stabiel laag”, rapporteert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van de ruim 20.000 positief geteste patiënten in Nederland komen er slechts 227 uit de provincie Groningen, 1,1 procent van het totaal.

De gemeente Loppersum, in de rest van het land vooral bekend doordat ze wordt geteisterd door aardbevingen die het gevolg zijn van gaswinning, is een van de weinige plaatsen in het land waar tot nog toe helemaal geen besmettingen zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor Achtkarspelen in Friesland en voor de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Noord-Brabant

Drenthe telt ook slechts 1,1 procent van de tot nog toe vastgestelde besmettingen. En 1,3 procent van de patiënten met corona woont in Friesland. Andere gebieden met weinig coronagevallen zijn de Noordoostpolder en de Achterhoek.

Bijna een kwart van de besmettingen is voor rekening van Noord-Brabant, waar de uitbraak in Nederland begon. In die provincie ziet het RIVM inmiddels wel dat de epidemie “lijkt af te vlakken”.