Pensioenfonds ABP steekt miljoenen in ‘corona-obligaties’

Pensioenfonds ABP heeft ongeveer 75 miljoen euro belegd in diverse ‘corona-obligaties’, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor bestrijding van de virusuitbraak en de gevolgen daarvan. Daarbij gaat het onder andere om het verbeteren van de gezondheidszorg en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in Europa.

De obligaties zijn afkomstig van de Europese Investeringsbank (EIB), de ontwikkelingsbank van de Raad van Europa en de Nordic Investment Bank (NIB). Die laatste partij kwam onlangs ook al in het nieuws door pensioenbelegger PGGM. Die had namens het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) miljoenen euro’s belegd in een corona-obligatie van de Scandinavische investeringsbank.

Over corona-obligaties is de laatste tijd veel discussie in Europa. Sommige Europese landen willen dat de Europese Unie met eigen ‘staatsobligaties’ komt, en zij noemen die ook wel corona-bonds. De obligaties zouden volgens hen kunnen helpen om de klap van de coronacrisis op te vangen. Maar onder meer Nederland wil er niets van weten. Minister Wopke Hoekstra van Financiën benadrukte eerder op woensdag nogmaals dat het gezamenlijk uitgeven van schuldpapier tussen de lidstaten hem een stap te ver gaat.