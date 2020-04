Rutte brandt kaarsje en zoekt hoop in coronatijd

Premier Mark Rutte heeft op de woensdag voor Pasen in een Haagse kerk een kaarsje gebrand. Ook middenin de corona-epidemie is Pasen “het feest van hoop”, beklemtoont de minister-president.

Mensen vieren het christelijke feest normaliter samen, met alle rituelen en tradities van dien, memoreert Rutte, zelf lid van de Protestantse Kerk in Nederland. “Nu overheerst de stilte en leven we intens mee met iedereen die door het coronavirus is getroffen.”

Evenementen in de aanloop naar en tijdens het paasweekeinde zoals de populaire uitvoeringen van de Matthäus Passion, kerkdiensten en festiviteiten zijn afgelast. Het kabinet heeft iedereen gevraagd Pasen dit jaar thuis te vieren.