Europees Parlement opent deuren voor daklozen

Het Europees Parlement stelt gedurende de coronacrisis een deel van zijn gebouwen in Brussel beschikbaar voor de opvang van daklozen en andere kwetsbare groepen. Daarnaast gaan de keukens van het parlement dagelijks meer dan duizend maaltijden klaarmaken voor mensen in nood en zorgpersoneel.

“Hiermee tonen we concrete solidariteit met burgers”, zegt parlementsvoorzitter David Sassoli. “We willen dichtbij de mensen zijn die lijden en die onvermoeibaar werken in onze ziekenhuizen (..).”

Sassoli maakte eerder al bekend dat het parlementsgebouw in Straatsburg tijdelijk gaat dienen als centrum voor coronatests en consultaties. In Brussel en Luxemburg, waar het parlement ook gebouwen heeft, zijn ook dergelijke aanbiedingen gedaan.

Het parlement vergadert normaal gesproken twaalf keer per jaar in Straatsburg, maar vanwege de coronapandemie komt het op zijn vroegst in september weer bijeen in de Franse stad. In plaats daarvan worden ingekorte sessies ingelast in Brussel, waarbij Europarlementariërs vanuit huis kunnen stemmen over wetgeving.