Londen wil buschauffeurs beter beschermen tegen coronavirus

Buschauffeurs in de hoofdstad deden de afgelopen dagen anoniem hun beklag in Britse media. “Ze geven het personeel zo weinig beschermingsmiddelen. Alleen goedkoop handreinigingsmiddel”, zei een bestuurder tegen de BBC. “Ik heb mijn eigen mondmasker en handschoenen gekocht.”

Burgemeester Khan benadrukte bij Sky News dat van alles wordt gedaan om het openbaar vervoer zo veilig mogelijk te maken. Zo wordt nu ook een proefproject uitgevoerd op sommige busroutes. Londenaren mogen daar niet meer voorin de bus in- of uitstappen.

Grondige schoonmaak

“We hebben al geregeld dat passagiers niet te dicht bij de chauffeur kunnen zitten”, stelde Khan. Ook zouden schermen van plexiglas worden gebruikt om bestuurders af te schermen en worden bussen en andere werkplekken van de chauffeurs volgens de burgemeester grondig schoongemaakt.

De overheidsorganisatie die gaat over het openbaar vervoer in Londen, zegt dat Londenaren zelf ook kunnen helpen, door zo veel mogelijk thuis te blijven. Door de lockdown is het aantal buspassagiers in de hoofdstad al fors gedaald, maar mensen met essentiële beroepen moeten nog wel naar hun werk kunnen reizen.