Klimaatzaak tegen Shell in december van start

Shell en Milieudefensie staan in december tegenover elkaar in de rechtszaal. Samen met zes andere organisaties en 17.000 mensen die zich als mede-eiser hebben opgegeven, eist Milieudefensie dat het olie- en gasbedrijf de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch vermindert. De rechtbank in Den Haag heeft vier zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak.