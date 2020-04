Wolfsen: bij coronavirus-apps moet privacy gewaarborgd zijn

Als de privacy van alle Nederlanders niet gewaarborgd kan worden bij de apps die de overheid wil inzetten in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, kunnen die er niet komen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun zorggegevens niet weglekken naar de overheid, bedrijven of anderen. Dat zei voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, op BNR.

“Het is een beetje zwaar gezegd, maar we willen niet over een paar maanden wakker worden in een samenleving met een soort Chinese toestanden, waar mensen permanent onder surveillance staan, de overheid je de hele dag kan volgen, zorggegevens kan inzien en er allerlei consequenties aan kan verbinden. Als dit soort maatregelen worden ingevoerd, moet het echt voor de volle 100 procent privacyvriendelijk zijn.”

Wolfsen stelt dat het voor overheden balanceren is met betrekking tot de grondrechten van mensen, zoals ook het recht op leven en op goede zorg. “Als er niet door de overheid zou zijn ingegrepen, zou dat tot 50 tot 100.000 doden hebben kunnen lijden. Oudere, kwetsbare mensen. Dat wil je met zijn allen voorkomen. Dat is de ene kant. Het is zeer invoelbaar dat er veel aan wordt gedaan.” Maar de andere kant is dat je niet wilt dat de grondrechten van alle Nederlanders worden geschonden, aldus de AP-voorzitter. “Dat is altijd een balanceren voor overheden. Wij zorgen dat die grondrechten van alle Nederlanders worden geborgd, ook tijdens zo’n crisis.”