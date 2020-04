Hoekstra: akkoord steunpakket moet lukken, maar geen eurobonds

Minister Wopke Hoekstra van Financiën denkt dat "het echt moet lukken" om een akkoord tussen de eurolanden te kunnen bereiken over een "zwaar pakket" Europese steunmaatregelen om de klap van de coronacrisis op te vangen. "Maar voor mij is het helder dat euro-obligaties er niet komen."

Hij zei dat na afloop van zestien uur onderhandelen in de Eurogroep over een pakket kredietmaatregelen van ruim 500 miljard euro. Het overleg per videoverbinding is opgeschort tot donderdag omdat met name Hoekstra en zijn Italiaanse collega Roberto Gualtieri de hakken in het zand zetten. Desondanks noemt de CDA-bewindsman het overleg vruchtbaar. "Op een aantal onderwerpen zijn we heel ver gekomen", zei hij. Hoekstra sluit niet uit dat de onderhandelingen nog langer gaan duren omdat het over "grote onderwerpen" en miljardenbedragen gaat.