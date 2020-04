Veel belangstelling voor jaarlijkse bijentelling

Al zevenhonderd mensen hebben zich in korte tijd aangemeld om mee te doen aan de Nationale Bijentelling in het weekend van 18 en 19 april. Volgens een woordvoerster van organisator Naturalis heeft de grote belangstelling waarschijnlijk te maken met de corona-uitbraak, waardoor mensen gebonden zijn aan huis en tuin.

Tijdens het weekend gaan deelnemers een halfuur lang de bijen in hun eigen tuin tellen en geven het resultaat door via de website nationalebijentelling.nl. Op die site staan een telformulier en een bijengids om soorten te kunnen herkennen. Vorig jaar werden 54.000 bijen geteld, tegen 40.000 in 2018.

De telling wordt gedaan omdat de helft van de bijna 360 bijensoorten in Nederland wordt bedreigd. Dat kan grote gevolgen hebben. Tachtig procent van de gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen.

Er moet zeker vijf jaar achtereen worden geteld om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en weersinvloeden te kunnen uitsluiten. De telling is een project van onder meer Naturalis en Natuur & Milieu.