Heineken trekt vooruitzichten in na daling bierverkoop

Bierbrouwer Heineken denkt in het eerste kwartaal 4 procent minder bier en andere drank te hebben verkocht als gevolg van de coronapandemie. De situatie zal in het tweede kwartaal alleen maar verslechteren, waarschuwt het Nederlandse drankconcern. Heineken trekt daarom alle eerder gemelde prognoses voor het boekjaar 2020 in.