Fitch zet kredietbeoordeling ArcelorMittal op junk om corona

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietstatus van staalconcern ArcelorMittal verlaagd naar junk vanwege de moeilijke marktomstandigheden in de staalindustrie door de coronacrisis. Dat betekent dat er volgens Fitch aanzienlijke risico’s zijn verbonden aan de mate waarin het aan de beurs in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

De rating gaat van BBB- naar BB+, met een negatief vooruitzicht. Fitch stelt dat door de coronacrisis de vraag naar staal langere tijd behoorlijk onder druk zal staan, bijvoorbeeld vanuit de auto-industrie en bouwsector, en dat de staalprijzen dit jaar zullen dalen. Om de crisis het hoofd te bieden is ArcelorMittal bezig de productie terug te schroeven en extra in de kosten te snijden.

ArcelorMittal, ‘s werelds grootste staalconcern, gaat gebukt onder een nettoschuld van meer dan 9 miljard dollar en is bezig die te verlagen. Op de beurs in Amsterdam ging het aandeel ArcelorMittal de afgelopen dagen flink omhoog door optimisme over een mogelijke afvlakking van de coronapandemie.