‘Coronacrisis mogelijk grootste wereldwijde ramp sinds WOII’

“De Covid-19 pandemie is een crisis van een schaal die we nog niet kennen. Iedereen overal ter wereld wordt op de een of andere manier geraakt door de crisis, persoonlijk en professioneel”, zegt Robert Mardini, hoofd van het internationale Rode Kruis. Volgens hem groeit de huidige coronacrisis snel uit tot de grootste ramp wereldwijd sinds WOII. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat het virus zich verspreidt in conflictgebieden, sloppenwijken en andere plekken waar het moeilijk is om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het Rode Kruis roept staten en humanitaire organisaties op om “alles op alles” te zetten om dat te voorkomen.

Wereldwijd is volgens de organisatie 758 miljoen euro nodig om de meest kwetsbaren te helpen en de verspreiding van het virus te voorkomen. Tot nu toe is er in Nederland een kleine zeven ton opgehaald op het vorige maand geopende rekeningnummer.

Onvoorstelbaar probleem

Een “normale” ramp is afgebakend, zegt Frido Herinckx, de Nederlander die voor het Internationale Rode Kruis de wereldwijde hulpverlening coördineert, zoals bijvoorbeeld een aardbeving. Maar, “deze ramp is anders”. “Op dit moment staat de hele wereld voor dezelfde crisis en is het maar de vraag of anderen hulp kunnen sturen. We zien in Nederland en andere Europese landen wat het coronavirus aanricht bij een kwalitatief goede gezondheidszorg.”

Volgens Herinckx wordt het een onvoorstelbaar probleem als het virus toeslaat in gebieden waar de ziekenhuizen verwoest zijn en waar “zelfs de basale dingen zoals schoon water en zeep niet voorhanden zijn. Laat staan intensivecarebedden en beademingsapparatuur”. Hij doelt op landen als Syrië, Jemen, Afghanistan, Zuid-Soedan en het noorden van Mali. Wat het hardste nodig is, verschilt per gebied. Maar over het algemeen zijn schoon drinkwater en zeep essentieel, om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.