Ook tuinbouw blij met extra maatregelen kabinet

De extra maatregelen die het kabinet aankondigde, zoals een ruimere garantiestelling bij bepaalde leningen, zijn een belangrijke stap voorwaarts om de noodlijdende tuinbouw te steunen. Dat is het oordeel van Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, waar onder meer Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland en LTO Nederland in zitten. Volgens de Regiegroep worden de sierteeltketen, en de groente- en fruitketen, hard getroffen door de crisis.

Volgens het initiatief is de tuinbouw geholpen met de aanpassingen. De tuinbouwsector pleitte eerder al voor extra hulp en aanpassingen van de NOW-regeling. Verder was garantstelling voor kredietverzekeringen gewenst.

De aanpassingen nu stemmen tot tevredenheid, toch zijn er meer wensen. “De volgende stap moet zijn dat er ruimhartig budget voor beschikbaar komt en het snel tot uitvoering van de regelingen komt”, zo klinkt het. “De financiële nood is echt hoog bij een groeiende groep ondernemers.” In de Nederlandse tuinbouw werken zo’n 350.000 mensen in 23.780 bedrijven.

Verder wordt gewezen op de problemen waar de sector tegenaan loopt met betrekking tot planning. Het vermeerderings, productie- en verkoopproces met levend materiaal is niet plots uit of aan te zetten. Door het verskarakter heeft, bij de huidige ernstige vraaguitval, teveel aan product vrijwel of helemaal geen waarde meer. “Deze combinatie van factoren geeft de tuinbouw een uniek karakter en rechtvaardigt ons inziens aanvullende maatregelen van het kabinet”, aldus de Regiegroep.