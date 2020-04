De politie heeft vijf tips binnengekregen over de zaak rond het neerschieten van de oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui. Met die informatie gaat de politie verder met het onderzoek.

Abdellaoui werd vorig jaar in februari in de wijk IJburg in Amsterdam onder vuur genomen. Het bleek al snel dat er waarschijnlijk sprake was van een persoonsverwisseling. Volgens Abdellaoui was zijn zwager het doelwit.