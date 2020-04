Rutte: geen nieuwe maatregelen tegen coronavirus

De minister-president waarschuwt wel om niet achterover te leunen. Dat de razendsnelle opmars van het virus lijkt te vertragen, komt “doordat we ons aan de maatregelen houden”. Als Nederlanders dat niet langer doen, “schieten we meteen weer naar een nieuwe hoge piek. Een grotere fout kunnen we bijna niet met elkaar maken.”

