Horeca pleit voor ‘reparatie’ NOW-regeling

De noodregeling om ondernemers tijdens de coronacrisis uit de brand te helpen, kampt met een aantal hiaten waardoor gedupeerde ondernemers toch op kosten worden gejaagd. Daarvoor waarschuwt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die meent dat regelingen rooskleuriger zijn voorgesteld dan nu in de praktijk blijkt.

KHN wijst onder meer op de NOW-regeling waarbij 90 procent van de loonkosten van gedupeerde ondernemers vergoed zouden worden in de maanden van omzetverlies. KHN merkt onder meer op dat januari als vergelijkingsmaand is genomen. “Als het mee zit, dan krijgt men na het afrekenen van het voorschot maximaal 75 procent van alle loonkosten vergoed en in veel horecasituaties zal dit vooral tegenvallen”, aldus KHN.

Om de regeling “werkbaar” te maken voor de horecabranche, pleit KHN voor verschillende aanpassingen. Zo zou beter gekeken moeten worden naar daadwerkelijke loonkosten en zou het mogelijk moeten worden om vakantiegeld later uit te betalen. Ook zouden vakantiedagen ingezet moeten kunnen worden als een soort van werknemersrisico.

Verder pleit KHN voor kwijtschelding van bepaalde belastingverplichtingen. Ook de veranderingen die met de Wet arbeidsmarkt in balans gepaard gaan, pakken volgens KHN nu negatief uit voor ondernemers. De werkgeversverplichting om een werknemer met een oproepovereenkomst na 12 maanden een aanbod te doen van het gemiddelde aantal uren, pakt volgens de branchevereniging negatief uit. Ook de hogere WW-premieafdracht speelt bedrijven parten. KHN pleit voor uitstel van bepaalde regelplicht, maar ook structurele wijzigingen.