Weer forse toename aantal coronadoden in Groot-Brittannië

In het Verenigd Koninkrijk zijn in 24 uur tijd 786 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Het is de grootste toename tot nu toe. Inmiddels zijn in het land meer dan 6100 mensen bezweken aan de longaandoening die het virus veroorzaakt.

Het Britse ministerie van Gezondheid heeft laten weten dat er tot dusverre meer dan 213.000 mensen zijn getest op het virus en meer dan 55.000 bleken besmet. Het eerste sterfgeval als gevolg van het uit China afkomstige virus in Engeland was op 5 maart ten westen van Londen .

Een van de coronapatiënten is premier Boris Johnson die zondagavond in het ziekenhuis is opgenomen. Zijn toestand verslechterde en hij is overgeplaatst naar de afdeling intensive care. Hij heeft zijn taken overgedragen aan minister Dominic Raab (Buitenlandse Zaken). Maar Downing Street 10 heeft dinsdag beklemtoond dat er bij de premier geen longontsteking is geconstateerd. Hij is “stabiel en opgewekt”, aldus een woordvoerder van de premier.