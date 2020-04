Lokale kranten en omroepen kunnen bij het Rijk aankloppen voor een eenmalige bijdrage om de coronacrisis te doorstaan. Mediaminister Arie Slob roept daarvoor een tijdelijk steunfonds in het leven met 11 miljoen euro in kas. Hij vraagt gemeenten en provincies verder om bijvoorbeeld te blijven adverteren in de plaatselijke pers of zelf ook geld bij te leggen.

