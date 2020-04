‘Nog veel zzp’ers vrezen coronasteun mis te lopen’

Nog veel zzp’ers in Nederland vrezen in de coronacrisis buiten de boot te vallen als het gaat om de steunmaatregelen van het kabinet. Belangenbehartiger Stichting ZZP Nederland wil daarom dat er meer maatwerk toegepast gaat worden.

De organisatie krijgt veel vragen van ondernemers over de zogeheten TOGS-regeling. Bij die regeling krijgen ondernemers die direct getroffen worden door de coronacrisis 4000 euro compensatie. Maar tot ergernis van veel ondernemers komen nog veel beroepen hiervoor niet in aanmerking.

Eerder zag het kabinet zich al genoodzaakt om de regeling uit te breiden, zodat bijvoorbeeld ook winkeliers er gebruik van konden maken. Afgelopen dagen lieten onder meer taxichauffeurs veel van zich horen. Zij probeerden met een petitie en demonstratie eveneens toegang tot de noodsteun af te dwingen.

ZZP Nederland krijgt ook veel vragen over de formulering van de doorlopende bedrijfskosten in de regeling. Volgens de organisatie is de omschrijving “inrichting buitenshuis” die hierbij staat, niet passend voor de vele ondernemers met een praktijk of studio aan huis, die wonen bij de zaak of voor ondernemers met mobiele bedrijfsactiviteiten. De belangenbehartiger benadrukt dat ook deze ondernemers te maken hebben met doorlopende bedrijfskosten, zodat ook zij in aanmerking zouden moeten komen voor de steun.