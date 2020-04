Perschef Witte Huis Stephanie Grisham wisselt van betrekking

De perschef van het Witte Huis, Stephanie Grisham, verlaat haar post om bij de vrouw van de president, Melania Trump, weer als woordvoerster aan de slag te gaan. Ze had die functie onder Melania ook van maart 2017 tot ze in juli 2019 perschef van president Trump werd.

Melania Trump verwelkomde Grisham in een boodschap “terug in de oostelijke vleugel van het Witte Huis” als chef-staf en woordvoerster van de First Lady. Grisham volgt daar Lindsay Reynolds op, die zich terugtrekt om meer bij haar gezin te zijn.

Grisham was de derde perschef van Donald Trump, na Sarah Sanders en Sean Spicer (eerste helft 2017). Grisham verlaat de burelen van de president kort nadat Mark Meadows daar aantrad als nieuwe chef-staf. Amerikaanse media meldden dat die op zoek ging naar een andere perschef. Het is nog niet bekendgemaakt wie de vierde perschef van Trump wordt.