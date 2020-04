De Nederlandse economie zal vanwege de impact van de coronacrisis dit jaar waarschijnlijk met wel 8 procent krimpen. Dat meldt ING in een nieuwe raming. In het tweede kwartaal vertoont de economie naar verwachting een neergang van dik 16 procent. Voor de wereldeconomie rekent ING in 2020 op 2 procent krimp. De eurozone moet het doen met een neergang van 5 procent dit jaar, aldus de economen van de bank.

