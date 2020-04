Weinig lawinedoden door gunstig winterweer in Zwitserland

De afgelopen winter zijn in Zwitserland slechts vijf mensen om het leven gekomen door lawines. Dat is het laagste aantal in zestig jaar. Het Zwitserse instituut voor onderzoek naar sneeuw en lawines (SLF) stelt dat het gunstige winterweer waarschijnlijk de reden is voor het lage aantal slachtoffers.

Het weer zorgde in januari voor het ontstaan van een betrouwbare laag sneeuw. Bovendien waren de weersomstandigheden later in het seizoen slecht voor mensen die er graag op uit trekken en bijvoorbeeld tochten buiten skipistes maken. Gemiddeld komen er in Zwitserland volgens de cijfers van het SLF in een wintersportseizoen achttien mensen om het leven bij lawines.

Toch zijn deze winter 128 mensen bedolven door in totaal bijna negentig lawines. De vijf omgekomen slachtoffers bevonden zich allemaal buiten de pistes. Volgens het SLF zijn ook in buurlanden Duitsland en Oostenrijk deze winter buitengewoon weinig mensen omgekomen door lawines. Het SLF verwijst in de conclusies niet naar eventuele invloeden van het coronavirus dat in het Alpenland voor het eerst op 24 februari werd vastgeld in het zuidelijke kanton Ticino.