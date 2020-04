Coronapatiënt sneller uit ziekenhuis door thuismeetapparatuur

Als de metingen daar aanleiding toe geven, kan de zorgverlener maatregelen nemen. “Om de capaciteit van het LUMC optimaal te benutten, is het belangrijk dat iedereen de juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Thuis als dat mogelijk is, in het ziekenhuis als dat nodig is”, legt medisch specialist Onno Teng uit. “Met de COVID-box kunnen patiënten zoveel mogelijk thuis herstellen en behouden we intensieve monitoring van de symptomen.”

Het ziekenhuis heeft ervaring met dit soort thuismetingen. Hartpatiënten krijgen al langer thuismeetapparatuur mee. De ervaringen daarmee zijn positief, aldus het LUMC. “In de praktijk leidt regelmatige monitoring tot tijdig ziekenhuisbezoek en kan dat zelfs levens redden.”