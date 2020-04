Noorwegen en Roemenië sturen medische teams naar Italië

Noorwegen en Roemenië sturen dokters en verpleegkundigen naar Italië om de artsen in het zwaar getroffen land bij te staan in de strijd tegen het coronavirus. De teams worden ingezet in ziekenhuizen in Bergamo en Milaan, meldt de Europese Commissie. Die draagt zorg voor de coördinatie en een groot deel van de financiering. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemt de Noorse en Roemeense hulptroepen “de ware gezichten van Europese solidariteit”.