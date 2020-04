Britse minister Gove nu ook in isolatie wegens corona

De Britse minister voor Kabinetszaken Michael Gove gaat in zelfisolatie omdat een familielid van hem symptomen van het coronavirus vertoont, meldt een ITV-verslaggever.

Gove, een van de meest vooraanstaande leden van de regering van premier Boris Johnson, blijft wel gewoon werken, zei nieuwszender ITV. Gove zou zelf geen symptomen hebben van het virus.

Maandag werd de Britse premier Boris Johnson in een ziekenhuis opgenomen op de intensivecareafdeling. Johnson testte elf dagen geleden positief op het virus en zijn toestand verslechterde. Hij kreeg zuurstof toegediend, maar ligt niet aan beademingsapparatuur, zei minister Gove.

Ook de Britse prins Charles is in zelfisolatie geweest wegens milde symptomen van het coronavirus. De 71-jarige prins is inmiddels hersteld.