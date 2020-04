Finland voert strengere grenscontroles met Zweden in

De landsgrens van de twee landen in Lapland wordt nog dagelijks door duizenden arbeiders en families overgestoken. Het verkeer over de Zweedse en Noorse grenzen is overigens al met 95 procent gedaald sinds de regering op 14 maart al het niet-essentiële verkeer verbood, zei de Finse minister van Binnenlandse Zaken Maria Ohisalo dinsdag.

“Naast het verlengen van de coronamaatregelen (voor een maand tot 13 mei), zullen de quarantainevereisten voor aankomsten worden aangescherpt”, zei Ohisalo. Werknemers moeten nu een toestemmingsbriefje van hun werkgever bij zich hebben waarin staat dat de grensovergang essentieel is en bij aankomst in Finland moeten zij veertien dagen in quarantaine blijven.

Lapland

De maatregelen zijn genomen nadat een Finse viroloog had opgeroepen tot beëindiging van het reizen over de grens met Lapland, die nog steeds 2000 keer per dag wordt overgestoken.

Maandag had Zweden 477 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd, vergeleken met slechts 27 in Finland.