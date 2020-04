Supermarkten: kom niet allemaal tegelijk voor de paasboodschappen

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept consumenten op om niet te wachten met de paasboodschappen tot vrijdag of zaterdag. Ook drukt de brancheorganisatie van de supermarkten mensen op het hart om vooral alleen te komen en er geen gezinsuitje van te maken. Volgens supermarkten vinden klanten dat nog het lastigste voorschrift om zich aan te houden.

“Vanwege het coronavirus willen we de traditionele drukte voor het paasweekend nu niet”, zegt een woordvoerder van het CBL. Volgens hem zijn de klantenstromen in supermarkten nu goed gespreid. “Mensen werken thuis en kiezen hun eigen momentje om naar de supermarkt te gaan. Het is belangrijk dat dit rond Pasen zo blijft gaan.”

Volgens de CBL-woordvoerder is het rond de paasdagen extra belangrijk dat er aandacht is voor de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. “Tegen klanten zeggen we daarom: draag je steentje bij en kom niet tegelijk en kom alleen.”