Kaarsjes aan voor Oezbeekse slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Op het Sovjet Ereveld in Leusden worden donderdag 24 witte en 77 rode kaarsen aangestoken voor de 101 oorlogsslachtoffers uit Oezbekistan die daar na de Tweede Wereldoorlog zijn begraven. Donderdag is het precies 75 jaar geleden dat de Duitse bezetters de krijgsgevangenen uit de voormalige Sovjet-Unie in Kamp Amersfoort fusilleerden. Het was een van de grootste massa-executies in de oorlogsjaren.