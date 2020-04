Rusland meldt voor het eerst meer dan 1000 nieuwe coronagevallen

De Russische autoriteiten hebben voor het eerst melding gemaakt van meer dan 1000 nieuwe coronagevallen. In het land is volgens officiële cijfers bij 7497 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. Ook zijn zeker 58 patiënten met het virus overleden.

Het aantal nieuwe besmettingen dat aan het licht kwam steeg in 24 uur tijd met 1154: de grootste toename tot dusver. De meeste coronagevallen zijn vastgesteld in hoofdstad Moskou, waar de circa 12 miljoen inwoners eind vorige maand opdracht kregen in de meeste gevallen binnen te blijven.

Experts waarschuwen volgens Russische media dat het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen vermoedelijk veel hoger is. Het land heeft veel minder coronagevallen gemeld dan andere Europese staten. Rusland stuurde de afgelopen tijd coronahulp naar zwaar getroffen landen als Italië en de Verenigde Staten.