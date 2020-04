Dubbele gevoelens voor organisatie Dam tot Damloop

De organisatie van de Dam tot Damloop is tevreden over het aantal deelnemers dat zich maandag bij de opening van de inschrijfperiode voor individuele lopers heeft aangemeld. Ondanks de onzekerheid wegens het coronavirus weten de hardlopers het grootste hardloopevenement van Nederland toch te vinden, meent Ron van der Jagt, algemeen directeur van organisator Le Champion.

“Het is voor ons een beetje dubbel. Enerzijds is er de ongerustheid bij de mensen en anderzijds trekken mensen massaal de hardloopschoenen aan in deze tijd. Je struikelt in deze tijd over de hardlopers”, aldus Van der Jagt.

“Veel van die mensen zullen straks in september staan te trappelen om weer aan een evenement mee te doen. Al snappen wij als organisatie dat mensen in deze tijd met hun hoofd bij andere dingen zitten. Daarom is het voor ons ook een beetje zoeken naar de juiste timing en boodschap van onze promotie. We kunnen bedrijven wel heel enthousiast gaan benaderen om met teams van medewerkers deel te nemen, maar dat is nu misschien toch wat minder gepast.”

Boven verwachting

Maandag opende de inschrijving voor individuele lopers en eerder al voor leden en bedrijven. “Ik vroeg me af of er überhaupt iets ging gebeuren in deze gekke tijd. We hebben bewust gekozen voor een wat stille start, maar vooralsnog valt het niet tegen en zijn het meer inschrijvingen dan verwacht. Of we opnieuw uitverkocht raken? Waarom niet? Al hangt alles af van de verspreiding van het virus.”

Volgens Van der Jagt wordt er tijdens de coronacrisis een ander beleid gevoerd dan gebruikelijk. “Bepaalde dingen, zoals dranghekken, worden later ingekocht. En medailles en shirts bestellen we later. Want als er een datum op staat, wat moet je er later dan nog mee als het toch niet doorgaat?”

De Dam tot Damloop, van Amsterdam naar Zaandam, staat voor zaterdag 19 en zondag 20 september gepland.