Militairen vertrekken na quarantaine naar Afghanistan

Een nieuwe lichting Nederlandse militairen vertrekt dinsdag voor zes maanden naar Afghanistan. De afgelopen twee weken verbleven de veertig mannen en vrouwen op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot in quarantaine om zeker te zijn dat ze niet besmet zijn met het nieuwe coronavirus.

De NAVO-missie in Afghanistan is tijdelijk stilgelegd in verband met de coronacrisis. Dat duurt vermoedelijk tot het einde van de ramadan op 24 mei. Daarom haalde Defensie onlangs veertig van de 170 Nederlandse militairen voorlopig terug. Alleen essentieel personeel blijft achter.

De militairen die om 20.00 uur vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekken behoren tot het essentieel personeel. Het gaat dan om bijvoorbeeld militairen verantwoordelijk voor de beveiliging en medisch personeel. De meeste Nederlanders in Afghanistan zijn gestationeerd in Mazar-e-Sharif. Zij trainen, adviseren en assisteren daar Afghaanse veiligheidsdiensten.