Voor het eerst geen doden in China door coronavirus

In China is sinds januari voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de Nationale Gezondheidscommissie dinsdag bekendgemaakt. Wel zijn er de afgelopen 24 uur 32 nieuwe gevallen van besmetting met het longvirus geregistreerd in het land. Alle geïnfecteerden raakten volgens de autoriteiten in het buitenland besmet.