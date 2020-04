Bouterse wil kleine man helpen in coronacrisis

Bouterse en zijn adviseurs hebben zich enkele dagen buiten de hoofdstad Paramaribo teruggetrokken om na te denken over oplossingen om de financiële gevolgen van de crisis te verzachten. “Op een of andere manier moeten deze mensen aan middelen komen. Het land zelf heeft die middelen niet en tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u moet kunnen eten. U moet kunnen bellen. U moet medicijnen hebben. Wij hebben de verantwoordelijkheid, vooral naar de kleine man toe”, aldus Bouterse.

Volgens het Surinaamse staatshoofd houdt het grootste deel van de Surinamers zich goed aan de regels zoals social-distancing en de avondklok. Er is echter een groep “kwajongens” die het volgens de president niet zo nauw neemt met deze regels. Hij riep iedereen op zich aan de instructies te houden.

In dezelfde uitzending kregen minister van Natuurlijke Hulpbronnen Sergio Akiemboto en de directeur van Staatsolie Rudolf Elias de kans nog eens duidelijk te maken dat Suriname niet van plan is de onlangs ontdekte olievoorraden in het Surinaamse kustgebied te verkopen. De afgelopen dagen was veel onrust ontstaan over berichten dat die gevonden olie wel verkocht zou worden. De regering zou daarmee de grote financiële problemen kunnen oplossen.