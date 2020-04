Air France-baas: Air France-KLM heeft snel staatssteun nodig

Air France-KLM heeft 6 miljard euro in kas, maar heeft vanwege de coronacrisis snel staatssteun van de Franse en Nederlandse regeringen nodig om de vloot in de lucht te kunnen houden. Dat heeft Air France-baas Anne Rigail tegen de Franse krant Le Figaro gezegd.

De directie van Air France-KLM is in gesprek met de regeringen in de landen, die beide 14 procent van de aandelen bezitten, om te kijken in welke vorm het luchtvaartconcern kan worden gesteund. “De gesprekken zijn aan de gang. Het concern heeft 6 miljard euro in kas, maar we zullen snel financiële hulp nodig hebben”, zei ze zonder meer details te willen bekendmaken.

Luchtvaartconcern Air France-KLM is in gesprek met verschillende banken over miljarden euro’s aan noodleningen waar de Nederlandse en Franse overheid garant voor moeten staan. “De steun van de Franse en Nederlandse regering is absoluut noodzakelijk om hier doorheen te komen”, zei Rigail. “We zijn dankbaar dat beide landen hebben toegezegd om te helpen.”