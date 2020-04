Wereldleiders wensen Boris Johnson beterschap

Johnson werd maandag overgeplaatst naar de intensive care van een Londens ziekenhuis, nadat zijn toestand als gevolg van een besmetting met het nieuwe coronavirus verslechterd was. Macron zei dat hij hoopt dat Johnson “deze beproeving snel te boven komt”. “Al mijn steun gaat uit uit naar Boris Johnson, zijn familie en het Britse volk in deze moeilijke dagen”, aldus Macron.

Ook de Duitse kanselier Angela Merkel, EU-voorzitter Ursula von der Leyen en secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO wensen Johnson veel sterkte en een spoedig herstel. “Veel kracht Boris en wordt snel gezond”, twitterde Stoltenberg.

De Amerikaanse president Donald Trump zei tijdens een persconferentie in het Witte Huis dat hij bedroefd is over de verslechtering van de toestand van de Britse premier. “Ik wil ook de beste wensen sturen naar een goede vriend van mij, een vriend van ons land, premier Boris Johnson. We waren erg bedroefd toen we hoorden dat hij vanmiddag op de intensive care is opgenomen. Alle Amerikanen bidden voor zijn herstel.”