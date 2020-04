Frankrijk stelt weer meer sterfgevallen in 24 uur vast

Na enkele dagen van daling van het aantal overleden coronapatiënten, hebben de Franse autoriteiten maandag weer meer doden geteld. In totaal registreerden ze 833 sterfgevallen in 24 uur. Meer dan 8900 mensen zijn tot dusver aan het virus bezweken in Frankrijk.

De stijging van het aantal mensen dat in ernstige toestand in ziekenhuizen moet worden opgenomen, vlakt wel af. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran waarschuwde dat dit “nog niet is afgelopen en de druk op de ziekenhuizen erg hoog is”. Hij drong er daarom opnieuw op aan de strenge voorschriften over het thuis blijven op te volgen.

In Frankrijk heerst net als in andere landen enige verwarring bij het precies bijhouden van het aantal coronapatiënten en sterfgevallen door het nieuwe virus. Véran kondigde een grote onderzoeksoperatie aan in instellingen waar hulpbehoevende, veelal oudere mensen worden verpleegd, met het doel de gevolgen van het virus daar beter in kaart te brengen. Meer dan 2400 van de geregistreerde sterfgevallen als gevolg van het virus waren in speciale zorginstellingen.