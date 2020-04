Alzheimer Nederland verspreidt raamposters met vergeet-mij-nietjes

Alzheimer Nederland verspreidt komende dagen raamposters, ansichtkaarten en spandoeken met daarop afbeeldingen van vergeet-mij-nietjes. De campagne #wevergetenjullieniet is bedoeld als gebaar waarmee Nederlanders kunnen laten zien dat ze tijdens de paasdagen stilstaan bij mensen die ze in deze tijd missen.

In verpleeghuizen en thuis verblijven 280.000 mensen met dementie, voor wie het nu een moeilijke tijd is. Het vergeet-mij-nietje is het symbool dat onlosmakelijk is verbonden met dementie, maar is tijdens de coronacrisis voor veel meer mensen van toepassing, redeneert Alheimer Nederland. Daarom reikt de patiëntenorganisatie verschillende hulpmiddelen aan om vergeet-mij-nietjes te verspreiden, zoals sjablonen voor het maken van een stoeptekening of een fotolijstje.

Vanaf dinsdag zijn tv-spots te zien en worden er raamposters gepubliceerd in huis-aan-huisbladen. Vrijdag zijn deze raamposters in de landelijke dagbladen te vinden. De acties die mensen op social media delen, worden gebundeld op de actiepagina wevergetenjullieniet.nl.

‘Het coronavirus zorgt aan alle kanten voor veel gemis en verdriet. Mensen met gevorderde dementie begrijpen niet waarom zij geen bezoek meer krijgen’, zegt directeur Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland. ‘Bij hun mantelzorgers leeft de zorg dat zij zelf misschien vergeten worden na zo’n lange scheiding. Maar niet alleen bij mensen met dementie en hun naasten, bij heel veel Nederlanders speelt nu dit gemis.’