Laagste aantal sterfgevallen in Spanje sinds 24 maart

Het aantal overleden coronapatiënten in Spanje is maandag in 24 uur gestegen met 637, het laagste aantal sinds 24 maart. Het is de vierde achtereenvolgende dag dat het aantal sterfgevallen afneemt. Ook het aantal overleden patiënten tegenover het totaal aantal mensen dat is besmet met het coronavirus neemt af in het zwaar getroffen Spanje. Het is nu 5,1 procent. Zaterdag was dat nog 7,3 procent, melden Spaanse media.