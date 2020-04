‘HEMA voldoet deze maand aan renteverplichtingen’

De deadline voor de rentebetaling is 20 april. HEMA, dat veel van zijn winkels heeft gesloten in verband met de corona-uitbraak, liet weten aan die deadline te zullen voldoen in antwoord op vragen van persbureau Bloomberg over eventuele herstructurering van schulden. Daarop werd vorige maand gezinspeeld door kredietbeoordelaar Moody’s.

De winkelketen heeft in totaal zo’n 800 miljoen euro aan schulden en heeft het door de virusuitbraak erg moeilijk. Analisten van CreditSights schreven vorige week dat de liquiditeitspositie van HEMA “precair” is. Ramphastos, de investeringsmaatschappij van HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn, vroeg schuldeisers onlangs ook al om coulance. De investeerder bood schuldeisers aan om meer geld in HEMA te steken als zij genoegen zouden nemen met minder geld terug. Onduidelijk is hoeveel schulden de investeringsmaatschappij van Boekhoorn kwijtgescholden zou willen krijgen.