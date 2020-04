Duitsland nam bijna 200 patiënten over van andere EU-landen

Duitsland heeft in vergelijking met andere EU-lidstaten relatief veel intensivecarebedden beschikbaar. Daarom worden ook patiënten opgenomen uit andere landen in de EU, waar vooral Italië zwaar is getroffen door de pandemie. Dat land heeft wereldwijd het hoogste dodental gemeld.

De woordvoerder van het Duitse ministerie zegt dat er momenteel geen plannen zijn om meer patiënten uit Italië te halen. Hij benadrukte wel dat de Duitse deelstaten bereid zijn nogmaals bij te springen als dat nodig is.