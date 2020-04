Kuzu beticht DENK-voorzitter Öztürk van 'politieke broedermoord'

Öztürk zou, na maanden van spanningen tussen de oprichters van DENK, de buitenechtelijke affaire van Kuzu in 2018 hebben opgerakeld om hem "ten val te brengen". Kuzu maakte enkele weken geleden bekend te stoppen als fractievoorzitter. Ook is hij niet beschikbaar als lijsttrekker voor de volgende Kamerverkiezingen in 2021, zei hij toen.

In de post op Facebook schrijft hij dat "de leden een oordeel mogen vellen over deze kwestie" op de ledenvergadering in juni. "Daarbij zal ik aanwezig zijn om mijn kant van het verhaal te vertellen en de leden ervan te overtuigen dat matennaaierij geen kernwaarde van DENK is", schrijft Kuzu.