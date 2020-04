Aantal coronapatiënten op ic licht gestegen, genoeg capaciteit

De toename van het aantal patiënten met het coronavirus op de intensivecareafdelingen was maandag opnieuw relatief laag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal Nederlandse patiënten op de ic’s van ziekenhuizen slechts met 24 is gestegen en nu uitkomt op 1409.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is “optimistischer dan vorige week”, zei hij. “We zijn in control”, aldus Kuipers. Hij waarschuwde tegelijkertijd voor al te veel optimisme. “De piek is nog niet bereikt.” Het is dan ook te vroeg om maatregelen te versoepelen, oordeelt Kuipers.