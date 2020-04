‘Artsen moeten goed doorvragen naar situatie thuis’

Artsen moeten juist nu goed bij hun patiënten doorvragen naar de situatie thuis en waar nodig hulp bieden. Patiënten moeten ook om hulp vragen als het thuis niet goed gaat. Dat stelt de Artsencoalitie, een samenwerking tussen verschillende artsenorganisaties in de aanpak tegen kindermishandeling en huiselijk geweld.

Hoewel cijfers op dit moment niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, aldus de Artsencoalitie, is er volgens het samenwerkingsverband alle reden tot zorg.

“Door de coronacrisis is er minder zicht op burgers en gezinnen in kwetsbare situaties die voorheen in beeld waren bij onder andere het onderwijs en de hulpverlening. Maar ook nieuwe huiselijke problematiek blijft uit beeld. Situaties waarin de bewoners het water tot aan de lippen staat doordat iedereen thuis moet blijven en ondersteuning wegvalt, die zien wij nu niet”, zegt René Héman, voorzitter van de Artsencoalitie, op de site van artsenfederatie KNMG.

“Denk bijvoorbeeld aan een gezin dat zich voor de crisis nog net redde, maar waar de situatie, nu iedereen op elkaar zit, dreigt te escaleren. En denk ook aan mantelzorgers, die normaal ondersteuning krijgen bij de verzorging van hun gehandicapte naaste of bij de zorg voor een familielid met dementie of een gedragsstoornis en nu geen kant meer op kunnen”, waarschuwt hij.

Een groot probleem is ook dat psychische hulp is verminderd door de crisis.