Woonwinkels verwachten geen paasdrukte maar zijn voorbereid

“Ik houd echt geen rekening met grote drukte”, zegt de centrummanager van woonboulevard Wooon in Leiderdorp met dertig winkels. “Op een normale tweede paasdag hebben we hier een paar duizend klanten. Dit jaar ben ik blij als we op het aantal van een normale zaterdag komen, dat is zo’n achthonderd bezoekers.”

Wooon voert voor de zekerheid wel speciaal een deurbeleid met Pasen dit jaar. “We houden de standaardregel van één persoon per 10 vierkante meter aan, wat hier gezien de oppervlakte van de winkels heel makkelijk is. Verder letten we erop dat niemand hier in grotere groepen dan twee personen is. Dat checken we aan de deur en in de winkel”, aldus de centrummanager. “En wie zich daar niet aan kan houden, wordt de winkel uitgezet.” Volgens hem houdt ook de gemeente maandag een oogje in het zeil.

John Kruijssen, topman van Beter Bed, laat weten dat die keten zoveel mogelijk klanten op afspraak probeert te laten komen. Voor het uitproberen van bedden en matrassen gebruikt Beter Bed speciale hoezen, die gedesinfecteerd worden voor een klant gaat liggen, legt Kruijssen uit.

Ook bij de meer dan tachtig Beter Bed-filialen en meer dan dertig Beddenreus-winkels in het land gelden de standaardregels van één klant per 10 vierkante meter en groepen niet groter dan twee personen. Kruijssen verwacht dat dat niet moeilijk wordt. “We zien sowieso al minder bezoekers in het weekend. De klandizie verdeelt zich over de doordeweekse dagen omdat mensen niet hoeven te werken en de pieken mijden.”

Het afgelopen weekend werd door het management van de woonboulevard in Heerlen als generale repetitie voor tweede paasdag en Pinksteren gezien. Daar bleef het met de helft van het normale bezoekersaantal echter rustig. Een drone werd ingezet om mensen eraan te herinneren om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Woonboulevard Alexandrium in Rotterdam en Villa Arena in Amsterdam konden niet direct op vragen reageren.