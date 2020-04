UWV krijgt al 18.000 aanvragen tegemoetkoming in de loonkosten

Het UWV had om 12.30 uur al 18.000 aanvragen voor een tegemoetkoming in de loonkosten in behandeling genomen. Bedrijven die omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis kunnen een aanvraag doen voor de zogenoemde noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het loket daarvoor ging om 09.00 uur open.