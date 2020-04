Luchtvaart was in 2019 weer iets veiliger

De luchtvaart was met minder fatale ongelukken en minder dodelijke slachtoffers in 2019 veiliger dan in 2018. Dat maakte brancheorganisatie IATA bekend.

Vorig jaar waren er acht vliegtuigongelukken met dodelijke afloop, waarbij in totaal 240 mensen overleden. Het dodelijkste ongeluk was de crash met de Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines in maart. Bij die ramp, de tweede in korte tijd met dat type toestel, verloren alle 157 inzittenden het leven. Sinds die tijd worden de 737 MAX toestellen om veiligheidsredenen aan de grond gehouden.

In 2018 waren er elf fatale ongelukken met 523 slachtoffers, waaronder de ramp met de 737 MAX van Lion Air waarbij 189 mensen omkwamen. Het gemiddelde in de voorgaande vijf jaar ligt op 8,2 fatale ongevallen met 303 doden.

Ongelukkenratio

Het totaal aantal ongelukken kwam vorig jaar uit op 53, tegen 62 een jaar eerder. Hier ligt het langjarige gemiddelde op 63,2.

De ongelukkenratio bij jets kwam vorig jaar op 0,15. Dat betekent dat er één groot ongeval was per 6,6 miljoen vluchten. Die ratio lag in 2018 nog op 0,17. In totaal vlogen vorig jaar ruim 4,5 miljard mensen veilig in 46,8 miljoen vluchten, aldus de IATA.

IATA-baas Alexandre de Juniac benadrukt in een toelichting dat ondanks de huidige crisis waar de luchtvaart mee kampt door het coronavirus er nooit concessies mogen worden gedaan op het gebied van veiligheid.