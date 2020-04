Eerste officiële warme dag van het jaar

Het is maandag officieel de eerste landelijke warme dag van het jaar, meldt Weeronline. In De Bilt kwam het kwik boven de 20,0 graden.

De eerste officiële warme dag valt dit jaar vroeg. Gemiddeld bereikt de temperatuur in De Bilt pas de 20 graden op 17 april. Ook vorig jaar en in 2018 werd er al vroeg een officiële warme dag genoteerd. Beide jaren was dat op 7 april. In 2017 gebeurde dat zelfs al op 30 maart.

Het allervroegst werd er op 17 maart een temperatuur van 20 graden of meer gemeten in De Bilt. Dat gebeurde in 1961 en 1990. In 1983 moesten we juist heel lang wachten tot het officieel warm werd in Nederland. Op 31 mei werd het toen 22,8 graden.

Gemiddeld zijn er elk jaar 85 warme dagen in De Bilt, maar deze eeuw telde zes jaren waarin er ten minste 100 van deze dagen werden genoteerd. Het record is in handen van 2018, toen waren er 132 officiële warme dagen. Het laagste aantal warme dagen werd in 1907 genoteerd, toen waren het er 40.