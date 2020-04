‘Berlijn heeft plannen verscherping en versoepeling beperkingen’

De Duitse regering bereidt een versoepeling van de opgelegde coronabeperkingen voor. Volgens voorstellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het vanaf 20 april mogelijk met de versoepeling te beginnen, onder voorwaarde dat een coronapatiënt dan ook gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Daarvoor is het noodzakelijk een systeem in te voeren om circa 80 procent van de mensen die contact hebben gehad met een coronapatiënt na de diagnose in 24 uur tijd te traceren.